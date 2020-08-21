Kütahya'da, karantinadaki vatandaşlar denetlendi

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinadaki adreslere giderek, denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında `Evde izleme´ uygulaması başlattı. Bu kapsamda ekipler karantinadaki adreslere giderek, evde bulunanların maskelerini takıp, cama veya balkona çıkmalarını istedi. Saat 21.00´da başlatılan uygulama gece yarısına kadar sürdü. Yaklaşık 100 kadar adresi denetleyen ekipler, karantina kuralına uymayan 5 kişiye cezai işlem uyguladı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-08-21 10:49:22



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