Hisarcık Karbasan köyündeki karantina 1 hafta uzatıldı

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Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya), (DHA) KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı 642 nüfuslu Karbasan köyünde, koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 Ağustos tarihinde başlatılan 14 günlük karantina, 1 hafta süreyle uzatıldı.

Karantinaya alınan Karbasan köyünde incelemelerde bulunan Kaymakam Buğra Karadağ, koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 Ağustos saat 16.00´da başlayan ve , 24 Ağustos saat 16.00´da sona erecek olan karantina uygulamasının, koronavirüs salgınının yayılım hızının düşürülmesi amacıyla 31 Ağustos saat 16.00´ya kadar bir hafta uzatıldığını ve karantinanın üst düzey tedbir ve denetimlerle devam edeceğini açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY

2020-08-21 17:50:58



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