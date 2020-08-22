Aslanapa'da sıkı denetim

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri ile ilgili geniş kapsamlı denetim yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''İçişleri Bakanlığınca 81 ilde geniş kapsamlı virüs önlemleri denetimi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kurallara uymayanlara uyarıda bulunuluyor. Bizde ilçemizde tüm işyerlerimizde ve sokaklarımızda gerekli denetimleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızı korona virüs ile mücadele konusunda tüm birimlerimizle bilinçlendiriyoruz. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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