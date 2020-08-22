Helikopter 2 günlük bebek için havalandı

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Bağırsakları dışarıda doğan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle acil ameliyat edilmesi gereken 2 günlük bebek, ambulans helikopterle Kütahya'da İstanbul'a sevk edildi.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce bağırsakları dışarıda dünyaya gelen erkek bebeğin kalbinde problem olduğu belirlendi.Yapılan tetkik ve görüşmeler sonrası henüz ismi konulmayan bebeğin İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilmesine karar verildi.Bebek için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi.Kütahya Dumlupınar Stadyumu'na inen helikopter bebeği İstanbul'a götürdü.

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