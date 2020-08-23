Başkan Arif Teke: ''Canlı hayvan pazarı ile ilçe ekonomimizi hareketlendirmeyi planlıyoruz''

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Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş ilçesinde yapımı devam eden canlı hayvan pazarı inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Çelik’e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke eşlik etti.

Belediye imkânlarıyla hayata geçirilecek olan hayvan pazarı hakkında bilgiler veren Başkan Teke, “Altıntaş’ın ana geçim kaynağı olan hayvancılığa hitap edecek hayvan pazarımızı kısa sürede vatandaşımızın hizmetine sunarak ilçe ekonomimizi hareketlendirmeyi planlıyoruz” dedi.

Hayvan pazarının ilçeye hayırlı olmasını dileyen Vali Çelik, işçilerle de görüşerek kolaylıklar diledi.

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