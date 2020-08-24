Kütahya’da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaöğretim öğrencilerinin taşıma yoluyla eğitime erişimlerinin sağlanması ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in başkanlığında, 20202021 eğitim öğretim ortaöğretim öğrencilerinin taşıma yoluyla eğitime erişimlerinin sağlanması ile ilgili telekonferans yoluyla düzenlenen Ortaöğretim Taşımalı Eğitim İl Değerlendirme Komisyon değerlendirme toplantısına Şube Müdürü Zeki Atik ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

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