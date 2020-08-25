DPÜSEM’in İHA eğitimleri tamamlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen İHA 0 ve İHA 1 Ticari İnsansız Hava Aracı Pilotluk Eğitimi’nin ikincisi gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eray Acar’ın eğitmenliğini yaptığı 23 kursiyerin katılımı ile DPÜSEM eğitim salonunda salgın koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen eğitimin ilk üç günü teorik ve simülasyon eğitimi ve son günü uçuş eğitimi olmak üzere dört günde tamamlandı.

Eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. A. Bülent Gül, gelecekte İHA0 ve İHA1 Ticari İnsansız Hava Aracı Pilotluk Eğitimi'nin yenilerinin gerçekleştirileceğini, ayrıca 12 15 yaş grubu gençler için de İHA’ların tanıtımı ve kullanımına yönelik eğitim ve farklı etkinlikler planladıklarını söyledi.

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