Okul idaresinden öğretmenlere “Hoş geldiniz” pastası

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda okul idaresi uzun pandemi sonrası göreve başlayan öğretmenlere “hoş geldiniz” pastası keserek ikramda bulundu.

Atatürk İlkokulu idaresi pandemi nedeniyle yaklaşık 7 ay sonra okullarında göreve başlayan öğretmenlere jest yaparak pasta ikramında bulundu. Öğretmenler karşılarında elinde üzerinde mumların yandığı pastayla içeri giren Müdür Yardımcısı Pelin Solak’ı görünce çok şaşırdılar. Müdür Yardımcısı Solak, öğretmenlere “Hoş geldiniz” diyerek, getirdiği pastayı kesip onlara tek tek dağıttı. Öğretmenler kendilerine yapılan hoş sürprizden dolayı okul idaresine teşekkür ettiler.

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