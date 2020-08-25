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Hisarcık’ta ana sınıfı ve lise öğrencileri için, “Dijital Defterim” projesi

İHA

Kütahya'nın Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde, Korona virüs salgınından dolayı öğrencilerin düzenli olarak okula gelemeyebileceği göz önünde bulundurularak ana sınıfı ve lise öğrencilerini kapsayan 'Dijital Defterim' isimli proje oluşturulacağı bildirildi.

Hisarcık’ta ana sınıfı ve lise öğrencileri için, “Dijital Defterim” projesi

Kütahya’nın Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde, Korona virüs salgınından dolayı öğrencilerin düzenli olarak okula gelemeyebileceği göz önünde bulundurularak ana sınıfı ve lise öğrencilerini kapsayan ‘Dijital Defterim’ isimli proje oluşturulacağı bildirildi.
Sene başı öğretmenler kurulu toplantısının Covid19 tedbirleri kapsamında okul bahçesinde yapıldığını belirten Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Aydın, “Korona virüs salgınından dolayı öğrencilerin düzenli olarak okula gelemeyebileceği göz önünde bulundurularak 2023 Eğitim Vizyonunda belirtilen dijital içerik geliştirilmesi kapsamında ‘Dijital Defterim’ isimli 30 anasınıfı öğrencisi ve 210 lise öğrencisi olmak üzere toplam 240 öğrencinin katılacağı bir proje oluşturulmasına karar verildi” dedi.
“Okula gelemeyen öğrencinin ders takip soruna çözüm olacak”
Projenin 31 Ağustos, 21 Eylül telafi eğitiminde başlayıp 20202021 Eğitim Öğretim yılı boyunca devam edeceğini söyleyen Müdür Aydın,” Her branş öğretmeni müfredata ve yıllık planlarına göre derste işleyip öğrencisinin defterine yazdıracağı bilgileri projemiz kapsamında kullanacağımız ‘Dijital Defterim’ Web sitesine tarih, ünite ve konu belirterek yazacak. Konu ile ilgili etkinlik görevi verilecek. Öğrenciler öğretmenleri tarafından gönderilen link ile ‘Dijital Defterim’ projesine ulaşacaklar. Öğretmenlerinin yazmış olduğu bilgileri tarih, ünite ve konu belirterek defterlerine yazacaklar ayrıca öğretmenlerinin verdiği etkinliği yapacaklar. Yapılan çalışmaların fotoğrafını çekip çevrim içi araçlarla öğretmenlerine gönderecekler. Öğretmenler, gönderilen çalışmaları inceleyecek ve hazırlamış olduğu kontrol cetveline not edecek. Her ünite bitiminde çevrimiçi araçlarla online Quiz yapılarak öğrencinin öğrenme seviyesi ölçülecek. Eksik bilgiler tekrar yöntemi ile giderilecek. Bu proje Covit 19 salgınından dolayı düzenli olarak okula gelemeyen öğrencinin ders takip soruna çözüm olacağı gibi öğrencilerin zamana bağlı kalmadan çalışabilecekleri bir imkan oluşturulmuş olacak” diye konuştu.

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