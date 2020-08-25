Uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da, uyuşturucu satarken yakalanan Mustafa Bayram, tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen Mustafa Bayram'ı takibe aldı. Uyuşturucu sattığı sırada yakalanarak gözaltına alınan Bayram´ın üzerinde, 10 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından işlemleri tamamlanan Bayram, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-08-25 13:36:55
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