Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde anız yangını erken müdahale edilerek ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Esatlar mevkiinde bir arazide anız yangını çıktı. Yangına Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz ve 2 tanker ile müdahale etti. 4 bin metrekarelik anız ve çalılık olan alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.