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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

İHA

Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde anız yangını erken müdahale edilerek ormana sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Esatlar mevkiinde bir arazide anız yangını çıktı. Yangına Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz ve 2 tanker ile müdahale etti. 4 bin metrekarelik anız ve çalılık olan alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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