3 Eylül kurtuluş törenlerine Korona virüs engeli

Kütahya'nın Emet ilçesinin 3 Eylül düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünün, bu yıl salgın nedeniyle sade törenlerle kutlanacağı bildirildi.

Her yıl Emet Belediyesi ve Emet Kaymakamlığı tarafından toplu sünnet şöleni, konserler, sergiler, mehteran gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutlanan kurtuluş programı, Korona virüs (Covid19) dolayısıyla sade törenle kutlanacak.

3 Eylül tertip komitesi tarafından alınan kararda, ''Bölgemiz ve ülke genelinde son dönemlerde artışa geçen pozitif vakalar nedeniyle bu yıl halkın yoğunlaşmasına neden etkinliklerin yapılmamasına karar verildi. Bu yıl 3 Eylül programı Hükümet meydanı ve Cevzidere şehitliğin de düzenlenecek kısa törenlerle kutlanacak'' denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.