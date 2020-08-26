Dükkancık Mescidi görevli bekliyor

Kütahyalı vatandaşlar, 4 asırlık Dünkkancık Mescidi'ne görevli atanmasını istiyor.
Sultanbağı Mahallesi'nde 16. yüzyıl eseri olan Dükkancık Mescidi, 5 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ettirilip müftülük emrine tahsis edildi. Aynı anda 50 kişinin ibadet edebileceği ecdat yadigarı mescite, görevli tayin edilerek ibadete açılması isteniyor.
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