Müdür Başyiğit’ten, Sosyal Bilimler Lisesi'ne ziyaret

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İrfan Kanık, AyselSelahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'ne ziyarette bulundu.

Okul Müdürü ve idareciler tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e 20202021 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalar ve salgın hastalıkla ilgili alınan tedbirler konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Daha sonra mesleki çalışmalar yürüten Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleriyle bir araya gelen ve yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Müdür Başyiğit, eğitim öğretim yılı planlamaları, Covıd19 sürecinde alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı ve öğretmenlerden gelen soruları cevaplandırdı.

Okulu gezerek yapılan çalışmaları inceleyen Başyiğit, okul idaresine, öğretmenlere ve diğer çalışanlara teşekkür etti.

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