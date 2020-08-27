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Tarihi cami hizmete açıldı

İHA

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi cami hizmete açıldı.

Tarihi cami hizmete açıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi cami hizmete açıldı.
Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Yalnızsaray Mahallesinde bulunan, 1840 yılında yapıldığı tahmin edilen Yalnızsaray Camii'nin restorasyon işi, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlandıktan sonra, belediye ekiplerimiz tarafından çevre düzenlenmesi yapılmış olup halkımızın hizmetine sunulmuştur. Hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

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