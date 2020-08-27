Altıntaş'ta tarımda alternatif ürün üretimi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde alternatif tarım ürünleri üretimi için Ziraat Odası Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ''Altıntaş ve köylerinde orbitolojik tarım uygulamalı, sözleşmeli çitlemelik ayçiçeği ve patlatmalık mısır üretimi için çalışmalarımız devam ediyor. Ziraat odamız tarafından üretilmesi desteklenen bu ürünlerimizden ekip üretmek isteyen çiftçilerimiz odamıza başvursunlar. Amacımız hububat yönünden oldukça bereketli olan topraklarımızda alternatif ürünlerle ilçe ekonomimizin tarım alanında daha da gelişmesini hedefliyoruz. Önceliğimiz her zaman üreticilerimizin menfaatidir'' ifadelerini kullandı.

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