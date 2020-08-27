Kütahya’nın kültür ve turizm potansiyelini görüştüler

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kütahya Valisi Ali Çelik’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Çelik ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Bakan Yardımcısı Demircan’a teşekkür etti.

Kütahya’nın kültür ve turizm potansiyelinin konuşulduğu ziyarette yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

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