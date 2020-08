Hisarcık'ta esnaf ve sanatların sıkıntıları

Hisarcık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tosun, pandemi öncesi maddi sıkıntı içerisinde olan esnaf ve sanatkarların bu dönem daha çok sıkıntıya girdiğini ifade etti.

“Yıllardan beri her bir yere yardım mevzu olduğunda, yardımına başvurulan esnaf sanatkar, bu sefer yardıma muhtaç duruma gelmiştir” diyen Başkan Ali Tosun,” Her ne kadar esnaf sanatkarlarımıza devletimiz tarafından teveccüh gösterilse de bu teveccüh, faizli kredi vermekten ve borç ötelemekten öteye gidememiştir. Esnaf ve sanatkarın asıl ihtiyacı olan, miktarı az da olsa, faizsiz ya da hibe kredi kullandırılması ile Bağkur primleri ile ilgili düzenleme yapılmasıdır. Esnaf sanatkarların yarıdan fazlası primlerini ödeyememekte, bu nedenle birkaç yılda bir yapılandırılmaya gidilmektedir. Elbette ülkemizin ve devletimizin durumu da göz önünü alınarak, bunun gerçekleşebilmesi oldukça zor görünmektedir. Bu durumu esnaf sanatkarımız sağduyu ile karşılamaktadır. Bununla birlikte, zaten maddi sıkıntı içerisinde günü kurtarmaya çalışan esnaf ve sanatkarımız, gündelik sıkıntılar ile mücadelesine devam ederken bir yandan da, rızkına mani olmaya çalışan, kendini esnaf sanan, her mal alıp satmayı her hizmet sunup ücret almayı ticaret sanan kişilerden dolayı da muzdariptir” dedi.



“ Kayıtsız ticaret yapan kişiler esnaf ve sanatkarımızın hakkını sömürmektedir”

Tosun, "Evlerini iş yerine çevirmek suretiyle, esnafımızın hizmet verdiği mamullerin ticaretini yapan, hiçbir şekilde kaydı bulunmayan ve dolayısıyla hiçbir denetime tabi olmayan kişiler esnaf ve sanatkarımızın hakkını sömürmekte ve kazancına mani olmaktadırlar. Mahalle fırınında ekmek, evinde pasta, börek yapmak, sebze meyve ticaretinden kazanç elde etmek, bu faaliyetleri kayıtsız yapmak esnaflık değildir. Bu kişiler eğer esnaflık yapacaklarsa kayıtlarını yaptırmalı, ticaretin sadece mal alıp satmaktan ibaret olmadığını anlamalıdırlar. Esnaf ve Sanatkarlar odası olarak, kayıt yaptırmaları halinde bu kişilere her türlü yardımı yapmaya, yol göstermeye hazırız. Bu kişiler bu şekilde kayıt yaptırmak suretiyle, hem kul hakkına girmemiş olacaklar aynı zamanda esnaf ve sanatkarlarımıza tanınan imkanlardan faydalanmış olacaklardır. En önemlisi işlerini rahatça gönül rahatlığı ile sürdürebileceklerdir. Esnaf ve sanatkarımızın sıkıntı çektiği bu konu ile alakalı olarak, bugünden sonra ilgili kurumların, özellikle de bu kişilerin, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme hususunda, sorumluluk almaya davet ediyoruz ve bu konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

