Kütahyalı 3 bin 800 şehidin kimliği tespit edildi

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, 1. Dünya Savaşı'nda şehit olan 3 bin 800 Kütahyalı şehidin kimliklerinin tespit edildiğini söyledi.

Okat, "Şehitlerimizin isimlerini hem müzemizde sergileyeceğiz, hem de dijital ortama taşıyacağız" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Büyük Taarruz’un 98. yıl dönümünde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Okat ile yönetim kurulu üyelerinin taleplerini dinleyen Vali Çelik, kendisine iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi ve konuların bizzat takipçisi olacağını söyledi.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından hazırlanan, içerisinde şehit ve gazilerin bilgilerinin kristallere işlenmiş halinin sergilendiği “Şehit ve Gazi Müzesi”ni de ziyaret eden Vali Çelik, “Şehit ve gazilerimizi çok güzel tasvir etmiş, hayatımızın bir parçası haline getirmişsiniz. Binaya ruh vermişsiniz. Güzel bir örnek teşkil eden müzenin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Çelik’i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ahmet Asım Okat, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği bünyesinde oluşturulacak 1. Dünya Savaşı Müzesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Okat, “Farklı cephelerde savaşan 3 bin 800 şehidimizin kimliği tespit edildi. Şehitlerimizin isimlerini hem müzemizde sergileyecek hem de dijitale taşıyacağız” diye konuştu.

Bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, “Rabbim, çıktığımız yolda vatana, millete hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin; şehitlerimize, gazilerimize bizi utandırmasın, başımızı eğdirmesin” dedi.

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