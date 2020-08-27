Simav'da 65 yaş ve üzerine pazar yeri ile ulaşım kısıtlaması



Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların, pazar yerlerine girişleri ile belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanımlarına kısıtlama getirildi.

Simav Kaymakam Vekili Hakan Alkan başkanlığında toplanan Umumi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler aldı. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 12.00'den sonra pazar yerlerine giriş çıkışlarının kısıtlanmasına karar verildi. Kurul ayrıca, 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere kabul edilmesinin kısıtlanmasını karara bağladı. Bu yaş grubunun 07.00-10.00 ile 17.00-22.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına da kısıtlama getirdi. Kurul, 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen yeni kısıtlamalar konusunda kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği kontrollerin daha da sıklaştırılmasını karara bağlarken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararlara uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesine göre idari para cezası ile diğer yaptırımların uygulanacağını bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN

2020-08-27 14:35:02



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