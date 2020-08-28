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"Yoncalı'ya termal zenginliğe yakışır bir ruh kazandırmalıyız"

İHA

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

"Yoncalı'ya termal zenginliğe yakışır bir ruh kazandırmalıyız"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ile şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Çelik, hizmet binasında incelemelerde bulunarak kurumun işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gayret, Vali Çelik’e spor tesisleri, yatırımlar, sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
İl genelinde 205 kulüp olduğunu belirten Gayret, 52 branşta 78 bin 966 lisanslı, 24 bin 701 faal sporcu; 5 branşta 30 milli sporcu olduğunu söyledi.
1938 yılında inşa edilen ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Dumlupınar Stadyumunda 3 bin 100 kişi kapasiteli tribün yenileme çalışmalarının tamamlandığını; 4 bin 400 kişi kapasiteli çevre tribün tamamlama ihalesinin 2020 yılı Eylül ayı içerisinde yapılacağını söyledi.
Feyzullah Gayret, Kütahya İl Özel İdaresi kaynaklarıyla hayata geçirilecek olan 900 bin TL maliyetli çok amaçlı salon, biri kapalı 2’si açık olmak üzere 3 tenis kortunun Eylül ayında tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
İl genelinde merkez, Tavşanlı ve Simav ilçeleriyle birlikte 3 Gençlik Merkezi olduğunu belirten Gayret, Emet ve Hisarcık ilçelerinde inşaatı devam eden Gençlik Merkezlerinin 2021 yılında hizmete sunulmasının planlandığını ifade etti.
Vali Ali Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresinin kaynaklarıyla mevcut tesislerin iyileştirildiğini, ihtiyaç doğrultusunda yeni tesislerin inşa edildiğini söyledi.
Spor bilincinin oluşması, yaygınlaşması için proje üretilmesi gerektiğini kaydeden Vali Çelik, termal zenginliğiyle ünlü Yoncalı’da İl Özel İdaresine ait rekreasyon alanında bisiklet ve yürüyüş yolu, tenis kortları, voleybol, basketbol, futbol sahalarını içinde barındıran bir spor tesisi yapılması için proje hazırlanması talimatını verdi. Vali Çelik, “Yoncalı’yı köy havasından çıkarmalı, sahip olduğu termal zenginliğe yakışır bir ruh kazandırmalıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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