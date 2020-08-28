"Bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi bütün dünyaya gösterdik"

Kütahya Valisi Ali Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Zafer Haftası’nı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladığını belirten Vali Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlığındaki ordularımızla kazandığımız, Cumhuriyetimize hayat veren Kurtuluş Savaşı’mızın tacı büyük zaferimizin 98. yıl dönümünü kurtuluşun topraklarında kutlamanın onurunu ve gurunu yaşıyoruz.26 Ağustos’ta Büyük Taarruz’la başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Başkomutan Meydan Muharebesi ile kesin zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’mız yalnızca bizlere değil, dünyadaki tüm mazlum milletlere cesaret vermiş, ışık olmuş, yol göstermiştir. 30 Ağustos Zaferi ile aziz milletimiz, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, rahmetle yad ediyor; tüm Kütahyalı hemşehrilerimin Zafer Haftası’nı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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