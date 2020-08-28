Domaniç’te otomobil sürüye daldı: 11 hayvan telef oldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, bir otomobil karayoluna çıkan küçükbaş hayvan sürüsünün içine daldı, kazada 11 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, DomaniçTavşanlı yolu Küçükköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 ADF 890 plakalı otomobil, Halil Karaman’a ait küçükbaş hayvan sürüsü karşıdan karşıya geçtiği sırada içlerine daldı. Çarpmanın etkisiyle 11 küçükbaş hayvan telef olurken, otomobilde ise hasar meydana geldi. Olay yerinde, hayvanlarının telef olduğunu gören Nezahat Karaman hayvanlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Sürünün çobanı İsmail Karaman, “Bu yol üzerinden hayvanlarımı geçiriyordum. Hem yukarıdan hem aşağıdan araç geliyordu. Mesafeleri uzaktı. Yukarıdaki araç durdu, ama aşağıdan gelen araç durmadı. Işığın olmasına rağmen resmen sürünün arasına daldı. 11 koyun telef oldu. Yaralı olanlarda var. Annem bayağı koyunlar için üzüldü. Ondan dolayı ağladı. İnşallah bu durum çözülür” dedi.

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