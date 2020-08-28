Fuar alanında modifiye araçlarla drift gösterisi; korona tedbirleri de unutuldu



KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da belediyeye ait fuar alanında, çevre illerden modifiye araçlarla gelen ve izinsiz drift gösterisi düzenleyen bir grup, bu anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, sosyal mesafe ve maske kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü.

Kütahya´da modifiye araçlarla ilgilenen bir grup, belediyeye ait Eskişehir karayolu üzerindeki fuar alanında izinsiz gösteri düzenledi. Çevre illerden, yaklaşık 900 modifiye aracın katıldığı iddia edilen drift gösterilerinin yanı sıra, çeşitli modifiye yarışmaları da düzenlendi. O anlar gösteride bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılırken, görüntülerde maske ve sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Kütahya KÜTAHYA,(DHA)-

2020-08-28 12:41:56



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