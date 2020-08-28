Kablo hırsızlıkları, polis uygulamasında yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da, polisin uygulama sırasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, Bilecik´in Pazaryeri ilçesinden çalındığı tespit edilen 10 bin lira değerindeki 360 metre kablo ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Kesilmiş haldeki kablolar, kabloların çalındığı kuruma teslim edildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kirazpınar-Civli Yolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında 43 AAH 819 plakalı otomobili, şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Bilecik´in Pazaryeri ilçesinden çalındığı tespit edilen 10 bin lira değerindeki, 360 metre kablo ile direğe tırmanmaya yarayan 2 aparat ve bıçak ele geçirdi.
Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Şüpheliler B.E., T.D. ve E.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kablolar ise sahibi kurumun yetkililerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-08-28 14:16:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.