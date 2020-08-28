Kablo hırsızlıkları, polis uygulamasında yakalandı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da, polisin uygulama sırasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, Bilecik´in Pazaryeri ilçesinden çalındığı tespit edilen 10 bin lira değerindeki 360 metre kablo ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Kesilmiş haldeki kablolar, kabloların çalındığı kuruma teslim edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kirazpınar-Civli Yolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında 43 AAH 819 plakalı otomobili, şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Bilecik´in Pazaryeri ilçesinden çalındığı tespit edilen 10 bin lira değerindeki, 360 metre kablo ile direğe tırmanmaya yarayan 2 aparat ve bıçak ele geçirdi.

Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Şüpheliler B.E., T.D. ve E.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kablolar ise sahibi kurumun yetkililerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-08-28 14:16:18



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