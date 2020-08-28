Kütahya´da 'üfürükçü hoca'ya taciz iddiasıyla gözaltı (2)

TUTUKLANDI
Kütahya´da 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tanınan ve `üfürükçü hoca´ olarak tanınan Halil Aka (67), sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya KÜTAHYA,(DHA)-
2020-08-28 15:24:45
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