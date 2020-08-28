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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz’e 8 yeni hekim ataması

İHA

Kütahya'nın Gediz İlçe Devlet Hastanesi'ne 94'üncü dönem mecburi hizmet kadrolarında 8 yeni hekimin gönderileceği bildirildi.

Gediz’e 8 yeni hekim ataması

Kütahya’nın Gediz İlçe Devlet Hastanesi’ne 94’üncü dönem mecburi hizmet kadrolarında 8 yeni hekimin gönderileceği bildirildi.
Gediz Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gediz’de sağlık hizmetinin eksiksiz bir şekilde sürdürülebilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Erkan, "Açıklanan 94. dönem mecburi hizmet kadrolarında Gediz Devlet Hastanemizi 7 yeni hekim ile güçlendiriyoruz. Hastanemizde 1 göz doktoru, 1 kardiyolog, 1 çocuk doktorunun yanı sıra 4 pratisyen hekim en kısa zamanda göreve başlayacaklar. Ayrıca 1 pratisyen hekim de Toplum Sağlığı Merkezimizde göreve başlayacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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