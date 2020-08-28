Fuar alanında modifiye araçlarla drift gösterisi; korona tedbirleri de unutuldu (2)



GÖRÜNTÜLER, POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kütahya´da modifiye araçlı grubun koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp, bir araya gelerek gösteri yapmaları Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Gösteri görüntülerinin sosyal paylaşım sitelerinin yanı sıra medyada da yer almasının ardından soruşturma başlatıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuarı düzenleyen kişiler hakkında yasal işlem başlatırken, gösterilerde yer alan kişi ve araçların, koronavirüs kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyup uymadıklarının tespit edilmesi için mobese ve güvenlik kameraları detaylı inceleme altına alındı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde yer alan 16 ADS 38 plakalı aracın sürücüsüne `drift´ yapmak suçundan 6 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-08-28 17:57:38



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