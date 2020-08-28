İşkence yapılarak öldürülen iki çocuk annesi için soruşturma başlatıldı



Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde bir evde yarı baygın ve dövülmüş ve kollarında sigara söndürülmüş halde bulunan, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Karapınar köyündeki baba evinde 23 Temmuz'da yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Özge S.'nin (27) işkence sonucu öldüğü iddiası üzerine Simav Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde yarı baygın ve darbedilmiş, kollarında sigara söndürülmüş olarak, geçen 13 Temmuz'da yakınları tarafından bulunan Özge S. (27), hastanedeki tedavisinin ardından Kütahya'nın Simav ilçesi Karapınar köyündeki babasının evine götürüldü. Özge S., 23 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Yapılan otopsinin ardından Özge S.'nin cenazesi, Karapınar Mahallesi'ne getirilip, toprağa verildi.

Özge S'nin ölümünden eşi Ahmet S. ve Elif B.'yi sorumlu tutan ailesi şikayetçi oldu. Bunun üzerine Simav Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Simav Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kadının Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde darbedilip, işkenceye maruz kalmış olması nedeniyle soruşturmanın o kısmıyla ilgili ise yetkisizlik kararı verip, dosyayı Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Özge S.'nin babası Ail Aktaş ve annesi Gülfer Aktaş'ın önümüzdeki günlerde Sındırgı'ya gidip, soruşturma kapsamında ifade verecekleri öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN

2020-08-28 20:40:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.