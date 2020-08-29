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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dumlupınar MYO kapılarını Zafer’in 98. yılında açtı

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Dumlupınar Meslek Yüksekokulu (MYO), bu yıl 98. kez kutlanacak Zafer Haftası'nda açıklanan yerleştirme sonuçlarıyla yeni öğrencilerine kavuştu.

Dumlupınar MYO kapılarını Zafer’in 98. yılında açtı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Dumlupınar Meslek Yüksekokulu (MYO), bu yıl 98. kez kutlanacak Zafer Haftası’nda açıklanan yerleştirme sonuçlarıyla yeni öğrencilerine kavuştu.
Adını önce Türk tarihinin en parlak zaferlerinden birine, daha sonra da Üniversiteye veren Dumlupınar’da bir Meslek Yüksekokulu açılması Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 14 Şubat 1994 tarihinde karara bağlanmış ve bu kararla Dumlupınar MYO’da Muhasebe ve İşletmecilik programları açılmıştı. Dumlupınar Meslek Yüksekokulu YÖK’ün 1999 yılında aldığı kararla 19992000 akademik yılından itibaren eğitim hayatına ara vermek durumunda kalmıştı.

“20 yıl aradan sonra eğitim hayatına geri döndü”
Aradan geçen 15 yılın sonunda Üniversite Senatosu, Ağustos 2014’te Dumlupınar MYO’nun Alternatif Enerji Kaynakları, Çocuk Gelişimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği programları ile eğitim hayatına geri dönmesini kararlaştırdı ve bu teklif Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uygun bulundu. 5 yıllık ön hazırlık sürecinin ardından Üniversitenin 20202021 Akademik Yılı için Alternatif Enerji Kaynakları programına 40 öğrenci kabul etme isteğinin de YÖK tarafından onaylanmasıyla Dumlupınar MYO’nun 20 yıl aradan sonra eğitim hayatına dönmesi için gereken yasal süreç tamamlanmış oldu.

“Dumlupınar yakında mezunlarıyla da adını duyuracak”
Açıklanan yerleştirme sonuçlarından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Dumlupınar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Batur, “Yerleştirme sonuçlarının öğrencilerimizin hem Dumlupınar'a hem de adını Dumlupınar'dan alan Üniversitemize duyduğu güvenin göstergesidir. Öğrencilerimiz uzun bir aradan sonra bu yıl öğrenci kabul eden Dumlupınar MYO'ya duydukları güveni gösterdiler. Hem idari kadromuzun hem de akademisyenlerimizin sorumluluğunun bir kat daha arttığının farkındayız. Bugüne kadar adını şanlı zaferlerle duyuran Dumlupınar, kısa süre sonra kaliteli bir eğitim görmüş başarılı ve alanında yetkin mezunlarıyla da duyuracak" şeklinde konuştu.

“Dumlupınar MYO öğrencileri çok şanslı”
Dumlupınar Meslek Yüksekokulunun bu yıl yeniden öğrenci kabul etmesinden büyük mutluluk ve onur duyduklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Göreve geldikten sonra başlattığımız yoğun çalışmaların karşılığını Yükseköğretim Kurulunun vermiş olduğu kararla almış olduk. Adımızı aldığımız Dumlupınar’a güçlü bir eğitim kadrosuyla geri dönüyoruz” dedi.
Dumlupınar MYO’nun kontenjanının neredeyse tamamının dolduğunu hatırlatan Rektör Yardımcısı Aydın, “Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Dumlupınar ilçemizde bu yıl eğitim hayatına güçlü bir şekilde dönen Dumlupınar MYO, Alternatif Enerji Kaynakları programı için açıklanan 40 kontenjanın 39’unu doldurdu. Dumlupınar Zaferi’nin 98. yılını kutladığımız bu haftada açıklanan yerleştirme sonuçlarıyla öğrencilerimiz tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyor ve bizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize küresel çapta günümüzün ve geleceğin en önemli sektörlerinden olan enerji alanında kaliteli eğitim sunarak üniversitemizden mezun etmek bizi daha da gururlandıracaktır” ifadelerini kullandı.
Meslek yüksekokuluna bu yıl yerleşecek adayların çok şanslı olduğunu söyleyen Aydın, “Üniversite, Sanayi iş birliği çerçevesinde yapılan bir protokol ile başarılı öğrencilerimize burslar verilecek. 10 öğrencimize şirket bünyesinde staj yapma olanağı ve belirlenecek başarı ölçütlerini karşılayarak mezun olan 5 öğrenciye şirket bünyesinde iş olanağı sağlanacak” şeklinde konuştu.

“Adımızı aldığımız topraklara dönmenin sevincini yaşıyoruz”
Dumlupınar MYO’nun bu yıl eğitim hayatına geri dönmesi ile ilgili açıklamada bulundan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Bağımsızlık uğrunda toprağa düşerken dahi, al sancağı düşürmeyen Mehmetçiklerin destanını 28 yıldır adımızda ve armamızda taşımaktan büyük gurur duyuyor, başta Dumlupınar şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İnşallah Dumlupınar Meslek Yüksekokulu, uzun yıllar Türk eğitimine önemli katkılar sunarak bölgenin kalkınmasında öncü bir rol üstlenecek ve 100 yıl önce düşmeyen sancağı daha da yukarı taşıyacak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak adımızı aldığımız topraklara, Dumlupınar’a dönmekten dolayı büyük sevinç yaşıyor, yeni öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

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