Jandarmadan küçük Recep´e sürpriz doğum günü



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da, babası Erhan Kuşlu'nun sosyal medyadan Vali Ali Çelik´e ulaştığı 7 yaşındaki Recep Kuşlu´ya jandarma doğum günü sürprizi yaptıı.

Kütahya´da yaşayan Erhan Kuşlu, Vali Ali Çelik´e sosyal medyadan ulaşarak, oğlunun doğum günü olduğunu ve jandarmaları çok sevdiğini söyledi. Vali Çelik de Kütahya Jandarma Komutanlığı´na çocuğun doğum gününün kutlanması için talimat verdi. Jandarma personeli, pasta alıp evlerine giderek çocuğa sürpriz yaptı. 7 yaşına giren Recep Kuşlu, mutluluğunu jandarma görevlilerine sarılarak, gösterdi.

Baba Erhan Kuşlu, oğlunun `Jandarmalar bana da sürpriz yapar mı?´ diye sorması üzerine Kütahya Valisi Ali Çelik´ten yardım istediğini söyledi. Kuşlu, "Pandemi sürecinde oğlum internetten jandarmaların çocuklara sürpriz yaptığını görmüş. Bana gelip, `Baba jandarmalar bana da sürpriz yapar mı?´ diye birkaç kez sordu. Ben de valimize sosyal medyadan mesaj yazdım. O da çok sağ olsun konuya dahil oldu ve böyle bir sürpriz ile karşılaştım. Başta komutanımıza ve jandarma teşkilatına olmak üzere herkese teşekkür ederim. Görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-08-29 13:48:18



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