14. Büyük Zafer Koşusu yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

14. Büyük Zafer Koşusu yapıldı

İHA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlama programları kapsamında düzenlenen 14. Büyük Zafer Koşusu gerçekleştirildi.

14. Büyük Zafer Koşusu yapıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlama programları kapsamında düzenlenen 14. Büyük Zafer Koşusu gerçekleştirildi.
Gençler, büyükler ve master erkekler yaş kategorilerinde gerçekleştirilen koşular korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.
Dumlupınar Anıt Meydanından başlayıp yine aynı nokta da son bulan yarışmada gençler 5 bin metre, büyükler ve master erkekler 10 bin metre koşuları yapıldı.
Yarışmada dereceye giren sporcuların ödülleri, Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PKK tarafından kızı kaçırılan Simavlı anne: Kızımı almadan gelmeyeceğim
YEREL HABERLER PKK tarafından kızı kaçırılan Simavlı anne: Kızımı ...
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor
YEREL HABERLER İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma ...
Kütahya´da 10 gram uyuşturucuyla yakalanan şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kütahya´da 10 gram uyuşturucuyla yakalanan şüphelisi ...
Gediz’de trafik kazası; 1 ölü 6 yaralı
YEREL HABERLER Gediz’de trafik kazası; 1 ölü 6 yaralı
Jandarmadan küçük Recep´e sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Jandarmadan küçük Recep´e sürpriz doğum günü
Manda sütünden 23 çeşit dondurma yapıyor İki çocuk annesi Serap Karabacak'in mücadelesi önce yadırgandı, şimdi ise takdir topluyor Ara verdiğini üniversite eğitimini tamamladı, kursa katılıp aldığı manda sayısını arttırarak işletme açtı Kadın girişimci Serap Karabacak "Sayılarını 5'e çıkardığım mandalardan günlük 25 kilogram civarında süt elde edip dondurma yapıyorum"
YEREL HABERLER Manda sütünden 23 çeşit dondurma yapıyor İki çocuk ...
Dumlupınar MYO kapılarını Zafer’in 98. yılında açtı
YEREL HABERLER Dumlupınar MYO kapılarını Zafer’in 98. yılında açtı
Tarihi mescit ve su sarnıcının restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Tarihi mescit ve su sarnıcının restorasyonu ...
Belediye personeline iş güvenliği tatbikatı
YEREL HABERLER Belediye personeline iş güvenliği tatbikatı
Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: ''Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer, varolma iradesini ortaya koyan milletimizin en önemli kilometre taşlarından biri olmuştur''
YEREL HABERLER Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak'ın 30 Ağustos Zafer ...
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER ‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Şaphane Kaymakamlığından sıcak hava uyarısı
YEREL HABERLER Şaphane Kaymakamlığından sıcak hava uyarısı
Altıntaş'ta tüm okullarda tabelalar değişti
YEREL HABERLER Altıntaş'ta tüm okullarda tabelalar değişti
Aslanapa'da yol bakım çalışmaları
YEREL HABERLER Aslanapa'da yol bakım çalışmaları
İşkence yapılarak öldürülen iki çocuk annesi için soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER İşkence yapılarak öldürülen iki çocuk annesi için ...
Fuar alanında modifiye araçlarla drift gösterisi; korona tedbirleri de unutuldu (2)
YEREL HABERLER Fuar alanında modifiye araçlarla drift gösterisi; ...
Müdür Özçalık: “11 koyunu telef olan çobanın zararı karşılanacak”
YEREL HABERLER Müdür Özçalık: “11 koyunu telef olan çobanın zararı ...
Gediz’e 8 yeni hekim ataması
YEREL HABERLER Gediz’e 8 yeni hekim ataması
Mahallede baz istasyonu eylemi
YEREL HABERLER Mahallede baz istasyonu eylemi
Kütahya´da 'üfürükçü hoca'ya taciz iddiasıyla gözaltı (2)
YEREL HABERLER Kütahya´da 'üfürükçü hoca'ya taciz iddiasıyla gözaltı ...
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp, gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına ...
Kütahya´da 'üfürükçü hoca'ya taciz iddiasıyla gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya´da 'üfürükçü hoca'ya taciz iddiasıyla gözaltı
Kablo hırsızlıkları, polis uygulamasında yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızlıkları, polis uygulamasında yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X