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Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da Zafer Bayramı kutlamasına katıldı

DHA

Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da Zafer Bayramı kutlamasına katıldı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'da katıldığı 30 Ağustos Zaferi'nin 98'nci yıl dönümü kutlamalarında Türkiye'nin yükselişinin bölge içinde çok önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye insanlığın umududur, mazlumların sığınağıdır. Türkiye, haksızlığa uğramışların, zulme uğramışların, gadre uğramışların yolunu gözlediği dost elidir. Libya´dan Suriye´ye, Afrika´dan Balkanlara kadar ay-yıldızın gölgesi çaredir, umuttur" dedi.
Kütahya´da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy de gerçekleştirilen törenlere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu´nun yanı sıra, Kütahya Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kütahya AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel, MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile halk katıldı. Zafer Anıtına sunulan çelenk ile başlayan törende saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı´nın ardından Büyük Taarruz´un gerçekleştiği arazi tanıtıldı, harekat anlatıldı.
HALKIN BAYRAMINI KUTLADILAR
Tören alanına gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık tarafından tören birlikleri denetlenerek, halkın bayramı kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tüm şehitlerimiz için dua edildi.
`İŞTE BURADA ZAFERTEPE´DEYİZ´
Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin alındığı törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü ve kahraman Mehmetçikleri minnetle, hürmetle, rahmetle yad ettiğini söyledi. Günlerdir kamuoyunda 30 Ağustos kutlamalarının iptal edileceğine ilişkin söylemlerin yer aldığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Onlar bugün buradaki fotoğrafa iyi baksınlar. İşte burada, Zafertepe´deyiz. 98 yıl önceki ruhla omuz omuza, tarihimizin en büyük zaferlerinden birini kutluyoruz. Ecdadımızın emanetine, hatırasına gururla, minnetle sahip çıkıyoruz" dedi.
`BİZ ÖNÜMÜZE, YOLUMUZA, İŞİMİZE BAKACAĞIZ´
Yalanla, iftirayla fitne çıkarmaya çalışanların millet nezdinde ilelebet kaybetmeye mahkum olacağını belirten Bakan Kasapoğlu, "Biz önümüze bakacağız, yolumuza, işimize bakacağız. İnsanlarımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat, bir olmaktan, birbirimizi sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, 100´üncü yaşına emin adımlarla yürüyor. Türkiye´nin ayak sesleri hem içeride hem dışarıda bazılarını rahatsız ediyor. Fakat biz bu yolda ne zaman bir sıkıntıyla karşılaşsak, sığınağımız Allah´ın kudreti, milletimizin büyük desteği ve şanlı tarihimizden edindiğimiz tecrübeler oluyor. Ecdadımızın kazandığı büyük zaferler, meşakkatli yolları aşarken en büyük gücümüz, ilham kaynağımız oluyor. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur" diye konuştu.
`DEV BİR ADIM ATTIK´
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye´nin adım adım büyüdüğünü kaydeden Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:
"Türkiye bugün yaşadığımız bu topraklar üzerinde oynanan kirli oyunları bozmuş ve kendi göbeğini kendi kesebilen bir ülke olma yolunda güçlü adımlar atmaya başlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün, Kurtuluş Savaşı´nın hemen akabinde İzmir İktisat Kongresi´ni toplamasının temel amacı budur. Hamd olsun Türkiye bugün bunu başarmıştır. Karadeniz´de tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini yapmış olmak, bizi hem doğalgazda dışa bağımlılıktan kurtaracak hem de gücümüze güç katacak dev bir adımdır. İnanıyoruz ve biliyoruz ki, bu ülkemiz için yeni bir başlangıçtır. İnsanlığı kasıp kavuran pandemi sürecinde, Türkiye´nin kriz yönetimindeki performansı dünyanın büyük takdirini toplamıştır. 18 yıldır sağlıkta, enerjide, ekonomide, eğitimde, sporda, ulaşımda attığımız adımlar, Türkiye´ye hasımlık edenlerin kâbusu olmuştur. Türkiye'nin yükselişi sadece bizim için değil bölgemizin makus talihinin değişmesi için de çok önemlidir. Türkiye insanlığın umududur, mazlumların sığınağıdır. Türkiye, haksızlığa uğramışların, zulme uğramışların, gadre uğramışların yolunu gözlediği dost elidir. Libya´dan Suriye´ye, Afrika´dan Balkanlar´a kadar Ay-Yıldız´ın gölgesi çaredir, umuttur. Ülkemizin hem içeriden hem dışarıdan bunca saldırıya uğramasının altında yatan karanlık hesap budur. Fakat bilmiyorlar ki, Türkiye´ye tuzak kuranlar, devletimizin gücü ve milletimizin sarsılmaz birliği karşısında tarumar olmaya mahkumdur. Bin yıldır boyun bükmeyen, baş eğmeyen bu millet, bundan sonra da başı dik ve hür bir şekilde, bir ve beraberce yaşamaya devam edecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz ne büyük bir sorumluluk taşıdığımızın farkında ve şuurundayız. Çünkü sadece genç nesillerimiz değil, bu ülkenin geleceği de bize emanettir. Biz bakanlık olarak sadece stadyumlar, tesisler, yurtlar yapmıyor, bir ülkenin istikbaline de omuz veriyoruz. İnanıyorum ki, içinde bulunduğu çağı yakalamış, düşünen, araştıran ve üreten pırıl pırıl bir gençlik olarak Türkiye´yi çok daha yüksek seviyelere taşıyacaksınız. Yüzünüz dünyaya, kalbiniz, istiklal uğruna nice canların verildiği vatan topraklarına dönük olsun"
Törende Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ahmet Asım Okat ile Vali Ali Çelik de birer konuşma yaparak halka hitap etti.
AY-YILDIZI MAVİ GÖĞE İŞLEDİLER
Büyük Taarruz´un 98'inci yılı etkinlikleri kapsamında programda son olarak Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri yaptı. Halkı selamlayan Türk Yıldızları, Kütahya semalarına ay ve yıldız çizdi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-08-30 18:38:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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