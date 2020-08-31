Simav’da taşkın koruma tesisi

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Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Söğüt köyünde oluşabilecek sel baskınlarına karşı, taşkın koruma tesisinin tamamlanarak hizmete girdiği bildirildi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, önceki yıllarda sel felaketine maruz kalan Söğüt köyü için gereken tedbirlerin alındığını belirtti. Başkan Kulat, “Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan, Söğüt köyünde oluşabilecek taşkın durumunda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla inşa ettiğimiz taşkın koruma tesisi tamamlanarak hizmete alınmıştır. Hayırlı olsun “ dedi.

Söğüt Köyü Muhtarı Mustafa Şenay, sel baskınlarına karşı önemli bir yeri olan taşkın koruma tesisinin, Söğüt köyüne yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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