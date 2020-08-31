Başkan Ali Var: “Bakanımıza hazırladığımız projeleri sunduk”

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, ilçe ile alakalı hazırlamış oldukları projeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sunduklarını ifade etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Başkanı Ali Var, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ilçemiz ile ilgili hazırladığımız dosyayı takdim ederek desteklerini istedik. Bizleri kırmayıp hazırladığımız projelerimiz ile ilgili çalışmalar için talimat veren Bakanımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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