Belediye Başkanı Çalışkan’ın mutlu günü

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Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın kızı Sündüs, Tolga Özçelik ile evlendi.

Pandemi nedeniyle kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen düğün töreninde genç çifti sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadı. Çiftlerin düğün törenine AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ile çok sayıda davetli topluluğu katıldı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklarına teşekkür etti.

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