Kütahya’da bir köydeki karantina kaldırıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hamamköy köyünde 14 gün süreyle uygulanan karantina kaldırıldı.
Hamamköy köyünde Korona virüs (Covid19) pozitif vakalar görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 18 Ağustos 2020 tarihinde saat 18.00'den itibaren karantina uygulaması başlatılmıştı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Hamamköy köyünde 14 gün süreyle uygulamaya konulan karantinanın 31 Ağustos 2020 tarihi saat 18.00 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.