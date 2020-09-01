Kütahya Hisarcık´ta bir köyde karantinası ikinci kez uzatıldı

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Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde koronavirüs pozitif vakalarındaki artış nedeniyle uygulanan karantina ikinci kez uzatıldı. Önce 1 hafta uzatılan karantina bu kez 10 gün daha uzatıldı.

Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karantina kararı almıştı. Bir hafta uzatmanın ardından bugün tamamlanması gereken karantina kararı yeni vakaları pozitif vakalarındaki artış nedeniyle yine kurul kararıyla 10 gün daha uzatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla köy karantinasının 10 Eylül saat 16.00´te tamamlanacağını açıklayarak, "Karbasan köyünde Covid-19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağına, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla başlatılan karantina uygulamasının 10 gün daha uzatılarak 10 Eylül saat 16.00´ya kadar devam etmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Karbasan köyündeki ilk karantina kararı yine kurul üyelerinin kararıyla 24 Ağustos tarihinden 31 Ağustos´a kadar uzatılmıştı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY

2020-08-31 22:59:22



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