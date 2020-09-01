Müdür Başyiğit, Özel Okul Müdürleriyle bir araya geldi

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İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya merkezinde bulunan özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında yapılan ve Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Mehmet Zorlu'nun da katıldığı toplantıda, Covıd19 salgın süreciyle ilgili alınması gereken tedbirler, yeni eğitim öğretim yılındaki eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili hususların görüşüldüğü belirtildi.

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