DPÜ SBF Özel Yetenek Sınavları tamamlandı

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesinin düzenlenlediği 2020 Yılı Özel Yetenek Sınavları sona erdi.

Birinci aşamada toplamda bin 959 kişinin katıldığı, ikinci aşamada ise 580 kişinin performans sergilediği sınavda 318 aday Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yeni öğrencisi olma hakkı kazandı.

Sınav sonuçları da Spor Bilimleri Fakültesinin internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıldı.

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