DPÜ’de mezuniyet töreni 1-4 Eylül tarihlerinde yapılacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) 20192020 Akademik Yılı’nın mezuniyet töreninin 14 Eylül 2020 tarihlerinde çevrim içi olarak yapılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Üniversitenin 20192020 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nin çevrim içi olarak 14 Eylül tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Bu yıl binlerce öğrencinin mezun olacağı Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde mezuniyet törenlerinin Covid19 salgını nedeniyle internet üzerinden düzenleneceğine dikkat çeken Rektör Kazım Uysal,” Bu akademik yılda mezun verecek 23 akademik birimimizin idarecileri ve akademisyenlerinin hazır bulunacağı ve bu akademik birimlerimizin her biri için ayrı ayrı düzenlenecek törenlere fakültelerinde dereceye giren öğrencilerimiz katılarak mezuniyet heyecanını yaşayacaklar” dedi.





“Dumlupınar’lı olmak ayrıcalıktır”

Mezuniyet törenlerinde öğrencileri Kütahya’da ağırlayamamaktan dolayı buruk bir sevinç yaşadığını söyleyen Rektör Uysal, öğrencilere hitap ettiği açıklamasında,” Sevgili mezunlarımız, yıllardır süren eğitim hayatınızda yaşamımıza yön vereceğiniz aşamada Kütahya Dumlupınar Üniversitesini tercih ettiniz. Türkiye’nin dört bir yanından Kütahya’ya gelerek kar, güneş, yağmur, çamur demeden ailenizin ve öğretmenlerinizin size verdiği emeklerin karşılığını vermek ve hepsinden önemlisi kendi kararlarınızı alabilmek, kendi kaderinizi çizebilmek için aldığınız derslerinizi başarıyla tamamladınız ve mezun oldunuz. Adını Türk tarihinin şanlı zaferlerinden biri olan Dumlupınar’dan alan, 100 yıl önce düşmeyen bağımsızlık sancağını çeyrek asırdan uzun süredir eğitimde, bilimde, sanatta ve sporda yükselten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kıvılcım olarak aramıza katılan siz öğrencilerimizi birer ateş olarak mezun etmenin gururunu yaşamaktadır. Dumlupınar’lı olmak ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı bundan sonraki hayatınıza ve özellikle kariyerinize yansıtacağınızdan en ufak bir kuşku duymuyorum” diye konuştu.





“Mezun olan öğrencilerimizi tüm kalbimle kutluyorum”

Uysal,” Gönlümüzden geçen bu yıl mezun olacak öğrencilerimizin tamamını ve onların değerli ailelerini Kütahya’da ağırlamak ve her biriyle gönülden kucaklaşmaktı. Ancak içinde bulunduğumuz ve küresel boyutlara ulaşan salgın süreci, bu yılki mezuniyet törenlerinde bizleri ayrı düşürdü. Yine de her şerde bir hayır olduğunu unutmayarak internet üzerinden de olsa bir mezuniyet töreninin öğrencilerimizin hakkı olduğunu düşündük ve sizler için 14 Eylül tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek bir mezuniyet töreni hazırladık. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin rektörü olarak tüm akademik ve idari personelimiz adına mezun olan tüm öğrencilerimizi tüm kalbimle kutluyorum. Unutmayın ki, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi dün olduğu gibi gelecekte de sizin eviniz olmaya devam edecek, kapımız sizlere her zaman açık olacaktır. Yolunuz açık olsun” ifadelerine yer verdi.

