Kütahya'da yeni adli yıl açılışı

Kütahya'da adli yılı açılış töreni düzenlendi. Korona virüs salgını sebebiyle törene az sayıda katılım yapılırken çelenk sunumu ile program sona erdi.

Kütahya Baro Başkan Ahmet Atam, yaptığı açıklamada, "Yargının ve meslektaşlarımızın sorunlarının ve yükünün bir kat daha arttığı yeni bir adli yıla belki de ilk kez törensiz giriyoruz. Fakat her adli yıl açılışında belirttiğimiz gibi yine 'hukuk devleti, yine adalet, yine adil yargılanma ve yine savunmanın önemi' diye haykırıyoruz.Yargı, adalet arayan insanların en önemli sığınağıdır. Bu sığınağa olan güven ve inancı devam ettirmek hukukçulara düşen en önemli görevdir. Bu güven ise sadece hukukun üstün tutulmasıyla, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle ilgilidir. Demokratik bir hukuk devletinin en önemli özelliği budur. Kuvvetler ayrılığı ve yargının bu ayrılıktaki önem ve önceliği, mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik teminatı, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve güvence altına alınması ve bunu öngören hukuk devleti olmazsa, liyakat gözetilmez, hukuk üstün tutulmazsa, çeşitli şekillerde imtiyaz sağlanıp önü açılan ve üstün kılınanların hukuku uygulanır, haksızlıklara göz yumulup, kişiler kendini güvende hissetmez ise, devlete, ve en önemlisi de adalete olan güven sarsılır.Güvenilir yargının vazgeçilmez koşulu etkili ve bağımsız bir savunma gücünün varlığıdır. Adaletin güçlü olduğu yerde, devlet de insan da güçlü olacaktır. Bunun en önemli teminatı da savunma, yani avukatlardır. Bizler Kütahya Barosu olarak bugüne deyin olduğu gibi; bundan sonrada problemlerin bir parçası olarak değil çözümün öncüsü olma gayretindeyiz. Bu bilinç ile, bu güne deyin olduğu gibi bundan sonrada avukatlıktan başka, tüm aidiyet duygularımızı bir kenara bırakarak, kimseye tabi olmadan, sorarak, sorgulayarak çözüm odaklı, her türlü gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalarak, bağımsızlığımızı ve tarafsızlığımızı koruyarak savunmanın güçlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.Meslektaşlarımız, Hakim ve Savcılarımız ile Adliye Personelimiz ve tüm vatandaşlarımız için 20202021 Adli Yılın adalete ve hukuka duyulan güvenin arttığı, hukukun üstün tutulduğu, insan hak ve özgürlüklerinin arzulanan seviyeye geldiği, demokrasinin temel ilkelerinin hüküm sürdüğü bir adli yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.

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