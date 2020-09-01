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Başkan Yılmaz: “Ülke insanımız milli ve dini günlerine büyük bağlılık gösterir”

İHA

Kütahya İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumunda konuşan Meclis Başkanı Musa Yılmaz, "Ülke insanımız milli ve dini günlerine büyük bağlılık gösterir" dedi.

Başkan Yılmaz: “Ülke insanımız milli ve dini günlerine büyük bağlılık gösterir”

Kütahya İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumunda konuşan Meclis Başkanı Musa Yılmaz, “Ülke insanımız milli ve dini günlerine büyük bağlılık gösterir” dedi.
İl Genel Meclisinin Eylül ayı oturumunda yaptığı konuşmada İl Genel Meclis üyelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik eden İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Ağustos ayının zafer ayı olması hasebiyle kendileri için önemli bir ay olduğuna dikkat çekti.
Yılmaz, “ 26 Ağustos Türklerin Anadolu’ya girişi olması sebebiyle büyük önem arz ediyor. 30 Ağustos da Milli bir zaferin kazanıldığı gün olarak bizler için büyük önem taşıyor. 30 Ağustos da Dumlupınar da elde edilen bir Zafer. 9 Eylül de düşmanın denize dökülmesi ile neticelenmiştir. Bizler bugünleri çok önemsiyoruz. Fakat ülkemiz içerisinde her türlü durumda istismara açık insanlar olabiliyor. Ama insanımız bu tarz hareketlere pirim vermiyor. Ülke insanımız milli ve dini günlerine büyük bağlılık gösterir. Yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizde virüs sebebiyle Ramazan Bayramı kutlanamadı, Cuma namazları kılınamadı. İnsanlarımız bunları hoşgörü ve anlayışla karşıladı tolere edebildi. Bunu bile istismar etmek isteyenler oldu. 30 Ağustosta da benzer tavırlara rastladık ancak Milletimizin kahir ekseriyeti bu istismarlara prim vermedi. Bu davranışları dışladı ve büyük bir millet olma vasfını gösterdi. 30 Ağustos bayramını pandemi ortamında en iyi şekilde kutlandı. Gönlümüz bu bayramı daha güzel kutlamak isterdi ama pandemi ortamında böyle olmak zorunda idi. Zafer ayında kazandığımız tüm zaferler milletimize kutlu olsun. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hayırla yad ediyor ve Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Oturumda Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Rıfat Hatipoğlu, meclis üyelerine 2020 yılı içerisinde yapılan ve yapılacak olan yol çalışmaları hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından gündemdeki konular görüşülüp karara bağlandı.

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