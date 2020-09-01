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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşener, Tavşanlı´da esnafları dolaşıp, alışveriş yaptı

DHA

Akşener, Tavşanlı´da esnafları dolaşıp, alışveriş yaptı


Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya), (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya´nın Tavşanlı ilçesinde esnafları gezerek, "Propaganda amaçlı gezmiyorum. Burada sıkıntılarınızı, sorunlarınızı not alıyorum. Esnafımızın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum. Seçim olmadığı için oy istemek için de gezmiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya´ya geldi. Tavşanlı ilçesine geçen Akşener, beraberindeki partililerle esnafları dolaşarak, sorunlarını dinledi. Gezilerini, seçim propagandası kapsamında yapmadığını ifade eden Akşener, "Propaganda amaçlı gezmiyorum. Burada sıkıntılarınızı, sorunlarınızı not alıyorum. Esnafımızın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum. Seçim olmadığı için oy istemek için de gezmiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sizlerin sorunlarını dinleyerek, bunları aktaracağız" diye konuştu.
ALIŞVERİŞ YAPTI, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, girdiği bir dükkandan alışveriş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi. Başka bir dükkanda ise çocukları için alışveriş yaptığını belirterek, "Emekli maaşımdan veriyorum" dedi. Akşener, esnaflarla sohbet etti. Öğle yemeğini, termal bir tesiste yiyen Akşener, daha sonra ilçeden ayrıldı. Akşener´e esnaf ziyaretlerinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçu eşlik etti.DHA-Politika Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2020-09-01 16:39:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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