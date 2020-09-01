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Akşener, Tavşanlı´da esnafları dolaşıp, alışveriş yaptı (2)

DHA

Akşener, Tavşanlı´da esnafları dolaşıp, alışveriş yaptı (2)


`KÜÇÜK ESNAF YASAYLA KORUNMALI´
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tavşanlı ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Emet´e geçti. İlçede esnaf ziyareti yapan Akşener, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Büyük marketlerle küçük esnafa zarar verildiğini ifade eden Akşener, "Ülkemizde küçük esnaflarımız hatırı sayılır istihdam yaratıyor. Direk yerli üreticilerden ürün alarak da üretimin artmasına katkı sağlamaktadırlar. Bu konu gözardı edilmemelidir. Avrupa´daki gibi büyük marketlerin ilçe merkezi dışına alınması, saat ve ürün kısıtlaması gibi tedbirler alınarak küçük esnaf korunmalıdır. Bizler şimdi ilçe ilçe dolaşarak oy istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde tespit ederek, inceleyerek meclise taşıyor, grup toplantılarımızda iktidarın duyması adına anlatıyoruz. Kısa sürede geçeceğe benzemeyen pandemi süreci esnafı, işçiyi, emekliyi herkesi vurmaktadır. Üretimin her geçen güm azaldığı ülkede gidişat ülkemiz adına endişe vericidir" diye konuştu.
İLÇE İLÇE GEZMEYE KARAR VERDİK
Emet ilçesindeki ziyaretlerini tamamlayan Akşener, Kütahya kent merkezine geçerek parti teşkilatıyla düğün salonunda bir araya geldi. Türkiye´de vatandaşın gündeminin iktidar ve muhalefet partileri tarafından konuşulmadığını söyleyen Akşener, "Vatandaşın gerçek dertlerinin konuşulmadığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. İşsiz gençlerin derdine yönelik, siyaset kurumunu ister iktidar ister muhalefet olsun tek kelime etmediği, televizyonlarda o çok bilmiş kişilerin bu gençlerle ilgili tek kelime etmediği, çiftçinin perişan durumu hakkında kimsenin konuşmadığı, kadınlarla ilgili endişelerden ve kapanan işyerlerinden kimsenin bahsetmediği bir süreçte, ana muhalefet partisi genel başkanı, partisi ve diğer siyasi partiler ile iktidar partisinin ortakları, FETÖ tartışması yapıyorlardı. Bir gün grup konuşmamın ardından gazeteciler "Bana `a´ kişisi `b´ kişisi hakkında şunu diyor siz ne diyorsunuz?" diye sordular. İlk aklıma gelen bana ne oldu. O zaman anladım ki bir yün yumağı atılıyor, dolaş babam dolaş. O yün yumağı içinde dolaşırken vatandaşın gerçek gündemine dair tek kelime edilmiyor. Ne yapabiliriz diye düşündük ve ilçe ilçe gezmeye karar verdik" dedi.
Gezilerin ardından gerçek gündemin ortaya çıktığını anlatan Akşener, "Yani iktidar partisinin ve partilerinin yün yumaklarını dolaştıranlar azaldı. Esnafa ilk defa dikkati biz çektik. İlçe ilçe gezdiğimiz için köylüsüyle de çiftçisiyle de, işsiz genciyle de karşılaştık. Çok hayırlı bir mesele oldu. Salgın gelince bir süre evde oturduk. Baktık ki pandemi bitecek gibi görünmüyor, Allah hepimizi bu salgından korusun diyerek kendimizi aşırı dikkat ederek tekrar ben ve arkadaşlarım Anadolu´yu dolaşmaya başladık. Ama bu sefer bir şey yaptık. O da AK Parti´nin ve ortaklarının yüzde 70´lere varan oy aldığı ilçelerimizden başladık. Nevşehir´e, Kırıkkale´ye, Çorum´a, Aksaray´a gittik. Bugün Kütahya´dayız. İstanbul´da Üsküdar´a ve Pendik´e gittik. Bilecik´e gideceğiz." diye konuştu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti buluşmasının ardından Kütahya´dan ayrıldı. Akşener´e Kütahya gezilerinde Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Sakarya Milletvekili Ümit İlkbayır, Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu da eşlik etti.Oğuzhan KILIÇErcan KOLKU/KÜTAHYA, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ-Ercan KOLKU
2020-09-01 22:09:52

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