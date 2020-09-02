Sosyal mesafeli ve maskeli işe giriş sırası

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir otomotiv kablo montaj firması İŞKUR üzerinden işçi alacağını duyurdu. 200 kişinin alınacağı öğrenilen fabrika için yaklaşık 300 kişi iş başvurusu yaptı. İşe alınacak adaylarda, kadınlarda 1835 yaş orta okul mezunu, erkeklerde ise 1825 yaş lise mezunu şartı arandığı işçi alımlarının mülakat sonucu belli olacağı belirtildi.

İŞKUR Tavşanlı Müdürü Muhterem Aksoy mülakat için bekleyenleri maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı.

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