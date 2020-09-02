Dumlupınar'da ''Sürdürülebilir Turizm Strateji ve Eylem Planı Danışmanlığı” eğitimi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık ve Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğinde hazırlanan “Dumlupınar Sürdürülebilir Turizm Strateji ve Eylem Planı Danışmanlığı” eğitiminin başladığı bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin katılımı ile birlikte 6 günlük proje eğitimi, saha çalışması ve akabinde verilen çalıştay eğitimini ziyaret eden Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Proje Danışmanı Ali Öztüfekci’den eğitim hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Sak, yaptığı açıklamada, ''Eğitim sonucunda, ilçemizin sahip olduğu tarihi değerlerin geliştirilmesi, tanıtılması, turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, gelecek yıllarda izlenecek yol haritasının belirlenmesi ve bu bağlamda hazırlanacak projeler hakkında planlama yapılacaktır'' dedi.

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