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Aslanapa'da dezenfekte çalışmaları

İHA

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Aslanapa'da dezenfekte çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.
Aslanapa Belediesi Temizlik İşleri Ekpleri tarafından yapılan açıklamada, ''Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilçemizde hizmet veren sağlık, güvenlik, eğitim, sebze ve meyve pazarı, canlı hayvan pazarı ve kamu kurumlarında koruyucu önlemler kapsamında, belediyemiz ekipleri tarafından, yeni tip koronavirüse (Covid19) karşı, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı'' ifadelerine yer verildi.

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