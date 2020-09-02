Altıntaş'ta yol bakım ve onarım çalışmaları

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yol bakım onarım ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İstiklal Mahallesi, Şehit Polis Hayri Şahin sokakta, kilit parke döşeme, yol bakım onarım ve peyzaj çalışmaları tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. ilçemize ve mahalle sakinlerimize Hayırlı Olsun inşallah. Altıntaş halkımızın rahatı için her mahallemizde vatandaşlarımızı rahatsız etmeden çalışmalarımıa devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

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