Müdür Keskin: “Orman yolları, yangınlarda hızlı ve etkin müdahaleyi mümkün kılmaktadır”

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün ormanlara daha kolay ulaşmak amacıyla 2020 yılı yatırım programında bulunan yeni orman yollarına ait çalışmalara devam ettiği bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilçay ve Akdağ Orman İşletme Şefliklerinde yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın’dan bilgi alan Bölge Müdürü Keskin, yanık saha yol güzergahında yeni orman yolu yapımında görev alan ekskavatör operatörü ve işçiler ile de görüştü. Keskin, öncelikle iş güvenliği konusuna birinci elden önem vererek, yolun yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında talimatlar verdi.

Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman yollarının, yangınlarda hızlı ve etkin müdahaleyi mümkün kıldığını ve programlar dahilinde orman yolları çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Keskin, “Orman yolları teşkilatımız için büyük önem arz etmektedir. Yeni orman yolları açarak, ormanlarımızın korunması ve orman ürünlerimizin depolarımıza taşınarak, ekonomik değer kazanmasını sağlıyoruz. Orman içinde ekim, dikim, doğal gençleştirme gibi silvikültürel etkinliklerin zamanında gerçekleştirilmesi için de iyi bir orman yolu şebekesinin olması gerekiyor. Bunun yanı sıra ağaçlandırma çalışmaları, yangın anında yangın bölgesine kolay ulaşılarak, gerekli malzemelerin daha rahat şekilde götürülmesi açısından da orman yollarımız önemli. Bizde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman içi yollarımızı programlar dahilinde arttırarak, ormanlarımıza daha rahat ulaşım konusuna katkı sağlıyoruz. Emeği geçen tüm personelimize kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

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